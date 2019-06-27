全球經貿戰：談判存暗湧！中方表明3個條件無變

美國著名財經媒體彭博報道，中國政府發言人表示，在中美兩國領導人準備周末會面之際，中國與美國達成貿易協議的條件沒有改變。



被問及國務院副總理劉鶴5月提出的3個條件時，中國商務部發言人高峰表示，中國的核心關切必須得到妥善解決。



3個條件包括：如果達成協議，加徵的關稅必須全部取消；貿易採購目標要符合實際；要改善協議文本的平衡性，以維護中美兩國的國家尊嚴。



高峰稱，中國希望美方「摒棄錯誤做法，通過平等對話與合作解決存在的問題」。他又表示，中美經貿團隊在保持溝通，為兩國元首會晤做準備，惟未明確表示中美經貿團隊會否在兩國領導人見面前，在日本大阪舉行會議。

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