初創公司研發流動辦公室　手提電腦變身三屏幕！

外媒報道，由初創公司Mobile Pixels開發的「TORIO」，是可以安裝在任何筆記簿電腦上的附加屏幕。TORIO最大特點是可以與手提電腦集成，自帶有180度的轉軸，通過磁吸方式固定在筆記簿電腦A面。



當不用多屏時，屏幕可被收起在筆記簿電腦A面，因為輕薄，所以不會有不協調的感覺。如果要使用第二和第三塊顯示屏，從側面滑動展開即可。如果將屏幕向後旋轉180度，則分屏幕可以顯示在另一側。



另外，它不僅於Windows筆記本使用，也支持macOS、Linux和Android平台。而TORIO的12.5寸版本可以與任何13至14寸筆記簿電腦配合使用，TORIO Pro則適用於15或15.6寸的筆記簿電腦。



最後，售價方面，三屏版售價349美元(約2,722港元)。



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