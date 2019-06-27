全球經貿戰：中美談判有變數！道期倒跌　港股夜期插水

美國《華爾街日報》周四(27日)引述中國官員消息報道，預計中國領導人將向美國總統特朗普提出，解決兩國具爭議的貿易鬥爭「條件」。由於特朗普早前已明言，不會對中國作出太多讓步，令周六(29日)會面充滿變數。



消息一出，美國道指期貨由升變跌，目前跌65點，港股夜期報28,428點，跌129點，低水193點。



報道指出，預計中國領導人會要求美國解除華為禁令；解除所有關稅；不能強迫中國購買更多美國貨。



中國政府發言人較早前亦表示，在中美兩國領導人準備周末會面之際，中國與美國達成貿易協議的條件沒有改變。



被問及國務院副總理劉鶴5月提出的3個條件時，中國商務部發言人高峰表示，中國的核心關切必須得到妥善解決。



3個條件包括：如果達成協議，加徵的關稅必須全部取消；貿易採購目標要符合實際；要改善協議文本的平衡性，以維護中美兩國的國家尊嚴。

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