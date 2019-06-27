歐化國際：開店步伐將減慢　續拓「at．home」品牌

傢俬零售商歐化國際(01711)行政總裁吳冠強稱，去年下半年爆發中美貿易戰對本港整體消費意欲有影響，今年未見消費氣氛有明顯好轉，因此公司已積極發展中端及大眾品牌市場，期望可成為公司收入增長動力。



英皇集團首席財務總監朱偉明補充指，隨着本港樓市持續暢旺，傢俬產品仍有剛性需求，公司會持續拓展新品牌「at．home」，以切合香港中小型單位的發展趨勢。



截至三月底止全年，除息、稅、折舊及攤銷(EBITDA)前利潤錄597.7萬元。朱偉明解釋，期內公司新開六間分店，受累其新店租金及營運開支，令上半財年EBITDA虧損78.8萬元。但隨新店開張後，逐步有盈利貢獻，下半財年業績已有好轉。



他續指，新店普遍要一至兩年才能達收支平衡，加上新品牌也需時間讓市場適應，預計今財年開店步伐將會減慢，開分店的數目料會較去年6間分店有所減少。

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