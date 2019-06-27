每4名內地年輕人　就有1位B站用戶！

美國上市的內地短視頻平台嗶哩嗶哩(Bilibili，簡稱B站)周三(26日)舉行10周年慶典上，B站董事長兼CEO陳睿對外披露，在B站，用戶如果要發彈幕、寫評論，僅僅註冊一個普通帳號是不行的。公司有一套考試系統，通過一百題的入站考試才能成為正式會員；而過去10年已累計有4,930萬人通過入站考試，成為正式會員。



中國現在在校大學生數量在3,000萬左右，這意味着B站的入站考試可能是目前世界上規模最大的考試。有這麼多人進了B站通過了考試，也許可以申請健力士世界紀錄。



B站周三成立十周年大日子，其在美股收報15.97美元，升2.11%，年初至今則累升9.46%，市值達52億美元(約406億港元)。若與去年3月28日在美納指上市時發行價11.5美元比較，更累升逾33%。而B站現時月活躍用戶超過1億人，每4名中國年輕人中，就有一個是B站的用戶。



B站最早是以動畫、漫畫、遊戲內容為主，隨着網站成長，UP主投遞的視頻愈來愈多。現在的B站基本上可以覆蓋所有網民的興趣和愛好，從音樂、科技、遊戲、時尚、生活等，不一而足。



陳睿分享說，B站的發展壯大真正的功勞應該是廣大UP主。現在B站有超過73萬月度活躍的UP主，他們每個月會投稿208萬個原創視頻。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

相關新聞

