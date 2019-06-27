全球經貿戰：呢件事令特朗普高呼「不可接受、撤回」

外國傳媒報道，美國總統特朗普在周六(29日)與中方會面前，將在周五(28日)與「盟友」印度會面，惟氣氛不見得會友好。



特朗普在社交媒體Twitter帳戶留言，說：「我期望與印度總理莫迪面對面講，印度多年來對美國實施非常高的關稅，近日更將關稅調高。這是不可接受(unacceptable)，關稅必須被撤回(withdrawn)。」



事緣特朗普在6月初取消了印度的重要貿易優惠待遇，惹來印度報復，對28項美國商品提高關稅。



根據白宮行程，特朗普會在日本當地時間(較香港快1小時)周五早上8點半，會晤日本首相；9時15分開始與日本首相和印度總理舉行三邊會晤，9時35分會晤印度總理。



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