Airbnb可租私人島、城堡　衝擊400億元市場

住宿預訂網上平台Airbnb推出「最豪」服務，新服務名為「Airbnb Luxe」，提供整個私人島嶼，城堡，以及海濱別墅的租賃服務，並配有旅行設計師，禮賓服務和7x24小時的VIP支援。



Airbnb Luxe上線了超過2,000套住宅，平均租金為每晚2,000美元左右，最高達到15萬美元，例如意大利博恩孔文托(Buonconvento)的一個中世紀村莊，可容納44名客人，每晚花費約23,140美元；而墨西哥普塔米塔Punta Mita一間只能容納8位客人的豪宅，就每晚索價60,410美元。



Airbnb表示，每一所住宅都通過了300多個標準的「嚴格評估」，以滿足Airbnb Luxe在稀有功能、廚師級家電和高檔材料等方面的標準。



根據美國研究公司Analytical Research Cognizance今年2月發布的一份報告，2019年全球豪華旅遊市場的規模預計將達到52億美元(折合405億港元)，到2024年將達到近85億美元。



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