【逆市出血實錄】大埔比墅8年貶值400萬　曦巒帳輸40萬

雖然近期樓市重上高位，但二手豪宅近期頻錄「出血」個案。市場消息指出，大埔比華利山別墅愛琴道雙號洋房，屬銀主物業，實用面積2,072方呎，原以2,463萬港元放售，最後大幅減價126萬元，以2,350萬元沽出，呎價11,342元。



據悉，單位在2011年購入價約2,741萬元，至今貶值約391萬元，幅度約14.3%。





●大坑曦巒7年貶值40餘萬

此外，大坑曦巒一個低層單位，實用面積465方呎，早前以1,090萬元登記售出，呎價23,441元。原業主持貨約7年，帳面貶值約40餘萬元。資料顯示，單位曾多於一次承按。





●珏堡1400呎複式戶蝕讓

另方面，九龍塘珏堡一個實用面積逾1,400方呎複式戶，市場消息指近期以2,650萬元蝕讓售出，呎價僅約1.8萬元。若計及佣金及釐印費等開支，料損失逾700萬元。



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