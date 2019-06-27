科技商機︰仲講5G？全新技術WiFi 6呢幾個月搶先登場！

就在市場關注5G時代到來之際，有外國傳媒報道，最新一代的WiFi技術將於2019年底前推出，網絡設備供應商Cisco高級副總裁兼運營主管Irving Tan表示，新的WiFi技術將與5G技術一同迎接無線網絡連接及數據新時代的轉變。



報道指出，新的技術將大大提高現有WiFi的速度，並解決網絡擁擠時的連接問題，而且不會影響其設備的電池壽命。Tan更指出，新WiFi將與5G數據網絡結合使用，他說︰「服務提供商希望能夠將繁忙時段的5G流量轉移到WiFi6上，以消除擁塞...並為客戶創造無縫體驗。」



Tan補充指，與目前的WiFi及網絡相比，5G和WiFi6能夠提升工業自動化、自動駕駛汽車、虛擬實境等功能。



據了解，最新一代的Wi-Fi技術將於2019年底推出，不僅將改變消費者體驗，也會改變企業。他指出，新技術重要的應用之一是物聯網。這將把家用電器、汽車等設備1連接到互聯網，使其能夠相互連接，並讓用戶可以「無縫」控制所有內容。這意𠰌着互聯網將實現更先進的物聯網應用。



他更預計，互聯網使用量將會出現大爆發：「預計到2022年，單一年度的總網絡流量將會是過去32年的總和。」



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm