全球經貿戰：中美領導人會面5大結果　怎影響股市？

美國著名財經媒體彭博報道，目前全球焦點都落在中美領導人於周六(6月29日)香港時間早上10時30分的會面，它牽引着全球股市下周表現。



根據美銀美林分析，目前各種可能性的機會如下：



●沒有貿易協議，但中美同意延遲再加徵關稅。(機會65%)

●中美領導人臨時取消會面或沒有協議，令美國總統特朗普宣布再加關稅。(機會18%)

●中美達成部分協議，取消小部分關稅。(機會15%)

●中美達成廣泛協議，撤銷大部分關稅。(機會3%)

●其他情況。(機會0%)



由於目前市場的主流意見是中美沒有協議，但會重啟談判，故一旦符合此廣泛共識，全球股市在下周一(7月1日)反應會較為冷靜，市場焦點將轉至7月底歐美央行議息。



若中美「反枱」，根據瑞銀預測，全球股市會短期內暴冧20%，達到熊市定義。



若中美出乎意料「握手」，並達成階段性協議，全球股市將會做好，當中美股標指或升穿3,000點大關，再創新高。有分析指，若標指能升穿3,000點大關，意味着股市或踏入「融漲」階段。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。

－－－－－－

想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。