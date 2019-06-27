新股專輯︰JS環球生活申主板上市

經營內地家電品牌「九陽」的JS環球生活申請主板上市，瑞信、摩根士丹利及工銀國際為保薦人。



JS環球目前經營九陽、Shark及Ninja等品牌，生產及銷售豆腐機、壓力煲等廚房家電與吸塵機等家居環境電器，業務覆蓋中國、美國、加拿大、歐洲、日本等地，初步招股文件引述弗若斯特沙利文報告，以市場份額計，該公司於2018年小家電企業中，分別排名全球第六及中國第三。該公司去年度收入錄26.81億美元，按年升超過71.5%，非國際財務報告準則計量經調整純利按年增加逾8.88%至1.51億美元。



同時，內地運動用品生產商滔搏國際、經營線上汽車新媒體平台「網上車市」的Cheshi Holdings、北京良業環境技術，以及馬來西亞的物流服務提供商Infinity Logistics and Transport Ventures，都一同申請主板上市。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



－－－－－－

東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

