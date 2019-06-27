夜市UPDATES：G20前先觀望　美股反覆港夜期低水

G20峰會召開前，投資者「少做少錯」，美股早段好淡爭持，道指目前跌20點至26,516點；標指報2,925點，升11點；納指報7,959點，升49點。



外圍無方向，港股期指夜市報28,514點，低水107點。



消息指，中國領導人將向特朗普提出解決兩國具爭議的貿易鬥爭「條件」，由於特朗普早前已明言，不會對中國作出太多讓步，令周六(29日)會面充滿變數。



波音公司股價插2.58%，此前美國聯邦航空局在一份聲明中說，在審批737 MAX客機復飛的過程中「新發現一個必須消除的潛在風險」。福特汽車漲2.67%，集團宣布裁減歐洲員工1.2萬人。



聯儲局鮑威爾早前為激進的減息預期降溫，支撐美元，美匯指數升上96.22，但卻再度招來美國總統特朗普不滿，指鮑威爾的工作做的「很差」。



就算聯儲「不受短期政治壓力影響」，惟經濟數據仍支持該局減息。美國上周新申領失業救濟人數增加1萬人，至22.7萬人的7周新高，多過市場預期的22萬人。



另外，美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長3.1%，與初步估計一樣，市場原預期上修至3.2%。



歐股個別發展，英股跌0.15%；德股升0.31%；法股跌0.06%。



G20峰會仍存變數，黃金投資者先行獲利，期金曾跌至每安士1,400美元邊緣。



【21:34】觀望二十國集團(G20)峰會，美股開市早段好淡爭持，道指升28點，至26,564點；納指升35點，至7,945點；標指升9點，至2,923點。



瑞信指電動車生產商特斯拉(Tesla)面對來自現有車廠的競爭加劇，佷可能只能維持「小眾」車廠地位，給予「跑輸大市」評級及目標價189美元。Tesla股價早段升0.44%至220.24美元。



德銀指Facebook(Fb)的廣告業務和定價見改善，將目標價由220美元上調至230美元。Fb股價早段升1.17%至189.85美元。



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