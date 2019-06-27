樓價UPDATES︰大圍名城劈100萬沽　鳳鑽苑放盤兩周易手

二手業主減價吸客，大圍名城三房單位，減價逾100萬元，即獲買家承接。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角城市花園13座高層B室，實用面積835方呎，套三房連套房間隔，以約1,700萬元成交，實用呎價約20,359元，新買家為同區用家，見原業主願議價約50萬元，便承接物業自用。



●跑馬地翠壁地下單位，實用面積約510方呎，原則兩房間隔，後改為一房，附一車位，以928萬元易手，實用面積呎價約18,196元。



●西半山雍慧閣高層B室，實用面積約846方呎，套三房連士多房間隔，附平台及車位，望海景，以2,980萬元易手，實用呎價約35,225元。



●西區學士臺3座高層H室，實用面積531方呎，兩房呂字型廳間隔，以約998萬元獲買家承接，實用呎價約18,795元。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒1座高層A室三房戶，實用面積約554方呎，以約26,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,300元，以23,700元租出，實用呎租約42.8元。



●長沙灣碧海藍天3座中層D室，兩房間隔，放租兩個月，減價1,500元，區內客以18,500元租出，實用面積505方呎計，呎租約36.6元。



●鑽石山居屋鳳鑽苑高層16室，實用面積407方呎，兩房一廳間隔，原開價380萬元，放盤兩星期，以未補價第二市場價356萬元易手，實用呎價8,747元。



●茶果嶺麗港城錄得本月首宗成交，單位為6座高層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，以812萬元易手，實用呎價15,706元。



●將軍澳緻藍天2座左翼高層A室，實用面積802方呎，套三房及儲物房間隔，望海景，去年十二月放盤時開價1,180萬元，現以1250萬元易手，實用呎價15,586元。



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新界區



●大圍名城5座南翼高層D室，實用面積739方呎，套三房間隔，原先開價1,500萬元，累減105萬元，獲外區客以1,395萬元承接，實用呎價18,877元。



●大圍盛薈1座南翼低層B室，四房間隔，望山景，實用面積約1,038方呎，以約38,000元放租1個月，議價後減價1,500元，區內客以36,500元承租，實用呎租約35.2元。



●沙田第一城18座中層F室，實用面積484方呎，三房一廳改兩房兩廳間隔，放盤9日，速以815萬元沽出，實用呎價16,839元。



●馬鞍山薈晴六月暫錄約9宗租賃成交，最新錄2座低層B06室，實用面積332方呎，一房間隔，以14,000元租出，實用呎租42.2元。



●馬鞍山迎海．駿岸6座中層G室，實用面積546方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，原開價1,000萬元，放盤4個月，獲上車客以880萬元承接，實用呎價16,117元，原業主於2016年5月購入上址，當時作價787萬元，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利93萬元，期內升值約12%。



●馬鞍山翠擁華庭3座低層C室，實用面積816方呎，三房一廳間隔，座向東南望山景，原開價990萬元，放盤1個月，微減12萬元，獲用家以978萬元承接，實用呎價11,985元。



●西貢碧翠苑4座中層戶，實用面積1,147方呎，以1,238萬元連雙車位沽出，實用呎價10,793元。



●屯門叠茵庭1座低層H室，實用面積376方呎，兩房一廳間隔，內地學生租客鍾情單位附設企理裝修及全屋傢電，而且鄰近就讀的大學，方便往返，加上業主增加議幅，即時減價700元，以12,300元即睇即租，實用呎租32.7元。



●屯門康景花園A座低層6室，實用面積336方呎，兩房一廳設計，獲區內客以月租10,500元承租，實用呎租31.3元。



●屯門大興花園2期4座高層B室，實用面積475方呎，兩房兩廳間隔，減價達40萬元，獲區外準新婚首置客購入，成交價560萬元，實用呎價11,789元。



●天水圍居屋天盛苑A座高層7室，實用面積426方呎，未補價第二市場以365萬元成交，實用呎價約8,568元。



●東涌東環1B座高層2室，實用面積約644方呎，套三房間隔，望海景，獲租客以18,500元承租，實用呎租約29元。



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