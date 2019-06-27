二手屋苑半年結：中價樓跑贏　太古海怡「笑到最後」

今年上半年二手樓市由低位反彈，期內十大指標屋苑呎價及交投量齊升，中價樓罕有跑贏細價上車盤。鰂魚涌太古城與康怡花園、荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城，合共四個市區項目，平均實用呎價都升穿去年高位，創歷史新高。當中，太古城呎價達22,792元，半年升逾22%。



綜合市場資料，十大屋苑最新平均呎價，較去年底漲幅介乎6.9至22.3%，其中七個錄得雙位數升幅。而截至昨日為止，上半年十個屋苑共錄1,296宗買賣，按半年急升近1.2倍，當中四成錄得超過兩倍漲幅。



太古城期內共錄164宗成交，較2018年下半年多近1.7倍，六月份平均呎價，打破去年五月錄得的2.25萬元高位，按半年升22.3%稱冠。中原張光耀指出，單在去年第四季，樓價已跌15%，吸引買家在今年初入市，短期內即將樓價推返去年高峰。



該盤近日再錄理想價成交，市場消息稱，紫樺閣高層B室，實用面積1,015方呎，市傳以2,600萬元沽出，呎價約25,616元。該盤六月暫錄6宗買賣。



同區康怡花園上半年錄83宗買賣，同期漲逾3.3倍，屬十大藍籌中最多。本月更連錄兩宗呎價逾兩萬元交易，平均呎價報19,483元，按半年升18.6%，同破去年紀錄。該行楊文傑表示，一八年下半年屋苑市況轉靜，今年初減價盤出現，吸納市場釋放的購買力，盤源被消化後，樓價轉趨上揚。



至於海怡半島六月錄11宗買賣，平均呎價18,306元，半年漲幅亦達21.2%，同期交投量更升兩倍至135宗。中原王昭康說，由於屋苑樓價仍較港島其他藍籌低水，吸引買家追落後，現時入場費由870萬元起。



至於九龍方面，荔枝角美孚新邨最新平均呎價升至15,355元，創單月新高，較去年底升15.7%。將軍澳雖然有新盤推出，區內的新都城本月仍錄10宗交投，平均呎價17,764元，半年升19%之餘，較去年中錄16,790元舊紀錄，再高5.8%。



麗港城本月僅錄一宗成交，首六個月有84宗買賣，比去年下半年多2.36倍。中原洪金興透露，六月項目終錄首宗買賣，成交單位為6座高層C室，成交價812萬元，實用面積517方呎計，呎價15,706元。



而新界細價盤表現相對稍為遜色，過往升市火車頭天水圍嘉湖山莊，最新平均呎價11,279元，今年首六個月上升17.7%。雖然交投量仍達225宗，為十大屋苑最多，但升幅僅約43.3%。中原伍耀祖表示，市場成交只集中首三個月，中美貿易戰爆發初期，成交量回落，直至近日業主才擴大議價幅度，交投才稍為回升，預期下半年呎價會微升。



美聯吳嘉權則稱，細價上車盤沙田第一城放盤持續減少，在求過於供下，樓價再升，兩房戶樓價重上六球。該屋苑上半年錄168宗買賣，按半年升80.7%，最新平均呎價17,974元，較去年底高14.9%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。