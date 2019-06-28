古勝：5G板塊成避風港

港股轉眼又重上28,500點水平，似乎成交雖靜，但在期指結算日及半年結基金紛飾窗櫥效應下，指數維持高企。二十國集團(G20)峰會中美元首預計周六會面。換言之，周五(28日)魚缸就如大賭場，賭假期過後開單邊。若然真的想博，策略宜以正股着手，因長周末輪證輸時間值未必划算！



美國總統特朗普指，如中美未能達成貿易協議，已準備向餘下3,000億美元中國商品加徵10%關稅，稅率較原先所指的25%低，是否意味有些爭議點可能尚須要時間去傾，因此唔好去到盡？



大家現在都將焦點放在外部因素－G20峰會，但其實內部發展形勢亦重要。基本上，6月以來內地經濟、股市及匯市形勢似乎較市場預期的好。顯見今年以來中央一直強調的「維穩」經濟工作見成效，只是始料不及不穩定因素會出在香港，所謂人算不如天算，莫過於此！



即使美國真的要向餘下3,000美元中國商品加徵10%關稅，相信對A股短期有沽壓，但幅度有限。過了六月底半年結市場流動性緊張的關口，6月情況並不太悲觀。要知道，10月就是70周年華誕，按理此前內地形勢只會好，不會壞。所以，股市「七翻身」係有可能，9月底前亦不要過分悲觀，大市並非無操作空間，但股份個別發展。如閣下想為組合追表現，就要好好把握。



過了G20這一關，大抵中美的貿易談判亦會回到球來球往的狀態，市場漸漸適應中美爭拗長期化，除非中美「反面」，否則邊談邊解決是大方向。中資股不是不能買，但要避開受外圍影響的板塊，如出口股，主打內部需求概念。



例如5G概念便有危有機。華為未上市，所以唔使驚，亦冇得驚；而中興通訊(00763)有機會再成打擊對象，但本土5G設備需求亦不容抹殺，所以股價每逢落番10日線樓下，又可以留意炒波幅機會。



當然，5G板塊中最好炒的，仍然是中國鐵塔(00788)，周四高位見過2.1元，有機會反覆再上試2.2至2.3元區域，短線若能成功突破2.15元，可以研究加注博再衝頂，穿1.99元止蝕。



早前講北水最快7月開閘買同股不同權股，確實日期會唔會喺近期公布，即管等着瞧。不過，見到美團點評(03690)近日升勢凌厲！其股價由3月份低位47元，反覆升至周四高位見68.5元，睇圖短線回吐企得穩在65元以上的話，這一浪可挑戰上市以來高位的74元。



東方產經專欄作者 古勝

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