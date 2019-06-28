南岸賤賣24部勞斯萊斯還債

近月一直在尋求注資的南岸集團(00577)(前稱十三集團)周四(27日)披露，公司向一名獨立第三方人士出售24部勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，套現2,400萬元，即平均每一部售價100萬元，較公司於2014年的平均每部入貨價516萬元低逾八成。公司表明擬將出售事項所得款項用作償還銀行貸款。



南岸集團周五(28日)發表截至今年3月底止的全年業績，公司年初公布洽商為旗下發展澳門十三第酒店的目標公司尋求注資的限期，迄今已六度延後，最新延後的限期於今日屆滿。



周四的公告又稱，賣車代價乃公司與買方經公平磋商，並參考該等汽車於本年3月31日之帳面淨值2,400萬元，及數名潛在買家之出價後釐定。



據南岸集團2014年公告，公司向Rolls-Royce Motor Cars Limited購買30部新的勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，當年總代價2,000萬美元，相當於約1.55億元，折合每部價格約516萬元。當時預期該批豪華汽車之交付日期為2016年上半年。公告又解釋，購入原因為配合公司為其十三第酒店打造奢華氣勢，然而該酒店2018年8月底開幕迄今不足一年，公司便已將當中八成汽車出售。



事實上，南岸已經連續五年半錄得虧損，去年11月公布截至去年九月底止半年之股東應佔虧損，更按年激增逾18.2倍至4.42億元。當時業績報告顯示，公司負債沉重，於去年9月底現金、銀行結餘及存款約3.78億元。而期末總借款約41.12億元，其中約40.89億元須於1年內償還。流動負債超出流動資產約38.65億元。



期內，融資成本激增約39.5倍至約2.02億元，行政及其他開支亦增加1.5倍至約4.01億元。其中，被南岸集團寄予厚望的酒店營運/發展分部虧損高逾4.25億元。酒店分部負債更達43.02億元，包括已發行可換股債券的負債部分及融資以作酒店發展及營運的借款。

獨立核數師報告當時提到與持續經營相關之重大不確定因素，包括於9月30日該公司未有遵守銀行借款金額約29.41億元之若干契諾。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

