郭家耀：金蝶雲業務　發展空間大

亞馬遜旗下雲計算業務子公司Amazon Web Services早前在上海舉行的技術峰會上，介紹AWS中國(北京)區域及AWS中國(寧夏)的服務及功能創新，並宣布Amazon EC2實例降價，減幅達49%。



此次，AWS峰會上亦宣布，部分內地巨企已將其IT整個基礎設施和業務營運系統遷移到亞馬遜雲。通過利用AWS，企業實施整體向雲遷移的戰略，完全關閉線下的生產及災備數據中心，將包括關鍵業務應用在內的所有數據中心業務系統全部遷移並運行在AWS。部分已使用服務的企業指，自設機房有很多瓶頸，不同營運商之間網絡互訪慢，高峰時期伺服器資源分配不夠用，而放在公有雲後，寬頻的壓力基本沒有，不同營運商網絡互訪的問題也不存在，並且公有雲的存儲比自建機房的存儲更便宜，這正正是為甚麼企業紛將後台及生產數據上雲的原因。



IDC早前發布《2018年下半年中國企業團隊協同軟體市場跟蹤報告》。報告顯示，中國企業採用SaaS軟件的複合增長率35.3%，增速高於傳統模式，到2023年，SaaS模式的企業軟件市場份額將上升至31.8%。目前，金蝶雲之家是中國企業團隊協同SaaS軟件市場的領導品牌，市場份額為38.3%排名第一，超過第二名至第五名的總和。



目前，雲之家新一代智慧協同雲主要包括移動工作平台解決方案、ERP移動門戶解決方案、智慧協同解決方案、BI資料包表解決方案、生態連接平台解決方案。這些解決方案全面覆蓋傳統OA典型辦公場景，並為企業全員配備智慧辦公小助手，幫助企業快速落地無紙化辦公、規範各項業務、創新工作方式、實現資訊共用和高效協同。企業選擇雲之家SaaS協同辦公，不需要購買伺服器、資料庫，也毋須配備專業的系統運維人員，相比傳統OA的部署模式，使用成本可大降。料企業上雲趨勢未變，金蝶(00268)未來業務繼續有龐大空間發展。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)



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