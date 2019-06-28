趙文傑：減息降臨　可部署金債

雖然美國聯儲局主席鮑威爾日前在公開演說中，令市場減息預期降溫，估計下月底一次性減50點子的機會應該不高，然而減息25點子仍事在必行。面對即將降臨的減息周期，筆者率先回顧上半年各類主要流動資產的表現，以及簡介如何部署。



先看股票市場，MSCI明晟世界股票指數於上半年取得14.8%的回報，成績不俗，主要受惠聯儲局在年初急轉口風，由加息變成減息及停止縮表，加上股市於去年累跌不少，造就期內的好表現。受中美貿易戰影響及全球經濟放緩，預期股市下半年波動上落，投資者可低買高沽進行短線操作，但必需小心謹慎。



債券方面，彭博巴克萊美國綜合債券指數升約6%，就債市而言表現非常突出。筆者認為，債市將繼續受惠減息周期，前景較股市樂觀。然而，投資者應選擇擁有投資評級的債券，原因是經濟前景不明朗，部分財政不穩的企業雖以高息發債，但違約風險較高，其債價或面臨下跌壓力，對投資者而言是一個陷阱。



至於商品市場，上半年費城金銀指數顯著漲9%，衝破長年阻力位，並曾創六年新高。金價終能夠突破，主要是投資者確認在減息周期下，美元將會轉回弱勢，配合近期中東局勢轉趨緊張，亦有助刺激金價。此外，全球央行近月加快增持黃金，增加外匯儲備中之比重，亦是支持金價的另一要素。在數項因素支持下，筆者認為金價已有條件展開升浪，每逢出現調整都是趁低吸納良機，建議中長線持有。



此外，油價上半年累升約30%，雖是各項主要流動資產中表現最好，惟走勢波動。紐約期油曾於四月二十三日收報每桶66.3美元，但其後出現調整，至六月十二日的51.14美元，下跌幅度近23%，近日才反彈至近60美元。事實上，油價目前較受地緣政治的因素影響，估計未來走勢仍持續波動及難以預測。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑

(作者為註冊持牌人士)



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