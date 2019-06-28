袁沛儀：聚焦G20　美元穩固

二十國集團(G20)峰會正式開幕，市場觀望中美能否在貿易問題上達成共識，筆者料難有具體成果，但至少兩國關係較之前緩和，對匯市影響有限。美國將公布個人消費開支(PCE)核心通脹，料與前值相若，美匯指數基本面暫無大變化下，加上技術上超賣，料短線重返96.5；美元兌日圓上試108.5，美元兌瑞郎上試0.985。



至於香港，臨近半年結加上近期的集資活動支持下，港息短線在近月高位徘徊。相比下，聯儲局貨幣政策或趨寬鬆，美息短線回落，港美息差收窄下，港元短線仍然偏強，估計美電在7.8080附近靠穩。



外圍消息淡靜，歐系貨幣在美元近日回軟下反彈；不過目前均超買，料上升空間有限，估計歐元下試1.132。英鎊亦然，縱使約翰遜近期受醜聞影響下支持率回落，不過整體呼聲仍較高，並有意在10月底前完成脫歐。縱使硬脫歐風險偏高，但由於進程拉鋸太久，料市場反應不大，估計英鎊在1.256與1.282區間上落。



澳元及紐元技術上超買，料將見技術調整，分別下試0.69及0.658。相比下加元在油價上試60美元下繼續偏強，料美元兌加元下試1.306。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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