美股收市：道指跌10點　標指結束4連挫

觀望二十國集團(G20)峰會，美股全日表現好淡爭持，道指收報26,526點，跌10點或0.04%；標指收報2,924點，升11點或0.38%，結束連續4日跌勢；納指收報7,967點，升57點或0.73%。



外媒引述消息指，中國領導人將向美國總統特朗普提出解決兩國具爭議的貿易鬥爭「條件」，由於特朗普早前已明言，不會對中國作出太多讓步，令周六(29日)會面充滿變數。



另有消息指，中國認為任何新的協議都需要公平，但美國貿易代表萊蒂澤告訴中國，不會出現平等，主因是中國過去出現貿易違法行為，尤其是科技偷竊。



事實上，今次在日本伴隨特朗普的主要官員除了萊蒂澤外，仍有另一「鷹派」美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅，或許預示着今次中美領導人會面不太樂觀。



個股方面，瑞信指電動車生產商特斯拉(Tesla)面對來自現有車廠的競爭加劇，佷可能只能維持「小眾」車廠地位，給予「跑輸大市」評級及目標價189美元。Tesla股價先跌反回升，收報222.84美元，升1.63%。



德銀指Facebook(Fb)的廣告業務和定價見改善，將目標價由220美元上調至230美元。Fb股價收報189.5美元，升0.98%。



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