Apple股價跌逾1%　靈魂人物Jony Ive辭職

蘋果公司(Apple Inc.)宣布，Jony Ive將辭任首席設計主管。據報，Ive與另一設計師Marc Newson將於今年稍後時間，成立一間新的獨立設計公司，名為LoveFrom。



Apple公告稱，公司亦將成為Ive的主要客戶，繼續與他合作。不過，受消息影響，Apple股價略為受壓，於盤後交易時段跌逾1%，報197.7美元。



公司指，將不會即時有人接任Ive的職位。工業設計副主席Evans Hankey和人機界面設計副主席Alan Dye，將承擔工業設計的職務，並直接向公司營運主管Jeff Williams匯報。



Jony Ive被認為是Apple最重要的高層之一，負責公司主要產品的設計工作，包括iPhone手機和Mac電腦等。他已經在Apple工作超過20年。



外媒引述Ive說，「雖然我不再是蘋果公司的員工，但在未來很多年內，我仍希望非常積極參與蘋果的相關工作。」



Apple行政總裁庫克亦在公司公告中讚揚Ive，認為他在設計領域是一個獨一無二的人物，並在Apple擔當重要的角色。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。