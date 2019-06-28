6月港股漲千七點　7月仲有無得威？

美國或暫緩向餘下3,000億美元中國進口商品加徵關稅，港股於周四(27日)期指結算日被挾高至全日最高位收市，恒生指數漲399點，收報28,621點，重越50天及100天移動平均線。6月初至今恒指累漲1,720點，50隻藍籌股中，兩隻貿易戰受累股舜宇光學(02382)及創科實業(00669)，股價雙雙漲逾兩成，跑贏被視為防守力強的公用股，暫為6月表現最佳兩大藍籌股。



恒指及國企指數周四開市分別漲130點及58點後，漲幅持續擴大，其中國指最多曾漲147點，收市仍升131點，報10,897點，令到國指6月至今累積漲幅增至509點或4.91%。



港股周四總成交787億元，沽空額106億元，沽空比率13.58%。港股通周四合共淨買入16.6億元，「北水」淨買入9.89億元建設銀行(00939)，招商銀行(03968)及工商銀行(01398)亦分別淨買入1.8億元及1.27億元。



全日有1,101隻股份上揚，當中友邦保險(01299)漲1.94%，以全日最高位84.2元收市，再創上市新高。市傳部分美國晶片商恢復向華為供貨，手機設備股做好，舜宇周四漲4.03%，為最大漲幅藍籌，6月至今更累漲21.62%；相反，中電控股(00002)6月至今股價累跌2.31%，跑輸大市。



瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘指，中美兩國將於二十國集團(G20)峰會重啟貿易談判，氣氛傾向正面。儘管恒指夏季表現將平穩，但中資股會跑贏大市，國指3至6個月目標為10,600點，12個月目標為12,900點。該行看好內房股、內險股及電訊股，惟科技股較受貿易談判消息左右，評級只是「中性」。



他又說，聯儲局7月議息後，華府應該會維持對總值2,000億美元的中國進口商品加徵25%關稅，但因美國將於10月與歐盟進行貿易談判，故中美兩國或者於8至9月期間達成貿易協議。按照該行的基本情景預測，聯儲局未來12個月只會減息1次，而非市場估計的4次，防守性股份如公用股及內銀股會有資金流出，中資股與國際金融股會做好，如此板塊輪動會抑制恒指表現，令其處橫行格局，瑞信給予恒指3個月及6個月目標只有27,000點。



他又稱，即使中美兩國下季仍未能達成貿易協議，恒指料只會跌到25,000至26,000點，不會重返去年第四季低位，因聯儲局會認真考慮更大幅度減息，中國亦會放寬中小企借貸與樓市調控，並透過基建刺激經濟。



第一上海證券首席策略師葉尚志稱，6月期指轉倉位為28,000點，較5月轉倉位27,000點略高，顯示短線好友略佔上風。雖然中美貿談可能是持久戰，但只要不再升溫，「無壞消息就係好消息」。再者，半年結後，市場資金面將有改善，且於7月底聯儲局再議息前，料市場會修正早前憧憬美國今年會多次減息的過高預測，部分資金或會從債市回流股市。



他預期，7月份港股波幅會向上移，料在28,000至30,000點間波動，可留意「強者愈強」股份如香港交易所(00388)、中國平安(02318)及友邦等，5G概念股及中國生物製藥(01177)亦可看高一線。



民眾證券銷售部副總裁張曦嵐指，恒指於28,600至28,650點是重要分水嶺，倘今日及下周二港股繼續抽高，7月份可望有進一步突破，上試28,800至28,900點。若大市未能企穩28,600點，則意味周四漲勢純粹是期指挾倉及半年結因素，反彈浪有機會完結。



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