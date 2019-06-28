偉俊礦業購護膚品銷售商　另改名瑋俊生物科技

偉俊礦業(00660)公布，其全資附屬Market Dragon與賣方David Bailey訂立條款書，Market Dragon擬成立一家新公司，以向David Bailey收購Bash, LLC及其附屬之全部已發行股本。



交易完成後，新公司將由Market Dragon擁有70%及由David Bailey擁有30%。



目標集團擁有自家品牌及配方，主要透過美國自行開發的電商平台及批發管道，從事經營營銷及銷售含大麻提取物的專屬護膚品、抗衰老及保健產品及補充品。



另外，公司之英文名稱由「Wai Chun Mining Industry Group Company Limited」更改為「Wai Chun Bio-Technology Limited」，而中文名稱則由「偉俊礦業集團有限公司」更改為「瑋俊生物科技有限公司」。



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