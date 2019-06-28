偉俊礦業購護膚品銷售商　另改名瑋俊生物科技

2019年06月28日 07:20
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (互聯網)

    偉俊礦業(00660)公布，其全資附屬Market Dragon與賣方David Bailey訂立條款書，Market Dragon擬成立一家新公司，以向David Bailey收購Bash, LLC及其附屬之全部已發行股本。

    交易完成後，新公司將由Market Dragon擁有70%及由David Bailey擁有30%。

    目標集團擁有自家品牌及配方，主要透過美國自行開發的電商平台及批發管道，從事經營營銷及銷售含大麻提取物的專屬護膚品、抗衰老及保健產品及補充品。

    另外，公司之英文名稱由「Wai Chun Mining Industry Group Company Limited」更改為「Wai Chun Bio-Technology Limited」，而中文名稱則由「偉俊礦業集團有限公司」更改為「瑋俊生物科技有限公司」。

    －－－－－－
    立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm