【市前重點睇】美股個別發展　油價靠穩

●美匯指數於96.1水平上落，離岸人民幣(CNH)高見6.8707，港匯跌至7.8155，圓匯見107.74，英鎊回落至1.2671，歐元徘徊於1.1369。金價於1,410美元水平爭持。布油企66.55美元，紐油見59.34美元。虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)挫逾1成。道指期貨上升。



●二十國集團(G20)領導人峰會周五(28日)在日本大阪正式展開，中美元首將於當地時間周六(29日)會晤。



-消息指，中國認為任何新的協議都需要公平，但美國貿易代表萊蒂澤告訴中國，不會出現平等，主因是中國過去出現貿易違法行為，尤其是科技偷竊。



-中國商務部發言人高峰敦促美方立即取消對華為等中國企業的打壓及制裁措施。



●道指收報26,526點，跌10點或0.04%；標指收報2,924點，升11點或0.38%，結束連續4日跌勢；納指收報7,967點，升57點或0.73%。 https://bit.ly/2XAdwQO



-蘋果公司(Apple Inc.)宣布，Jony Ive將辭任首席設計主管。該公司股價盤後交易時段跌逾1%，報197.7美元。



●比特幣急挫逾一成，曾跌穿1.1萬美元關。 https://bit.ly/2YhPFCH



●港股ADR指數收報28,570點，跌50點。



●美國10年期國債孳息率跌3.28點子，報2.014厘。



●美國上周新申領失業救濟人數增加1萬人，至22.7萬人的7周新高，多過市場預期的22萬人。



●美國首季國內生產總值(GDP)按季以年率計增長3.1%，與初步估計一樣，市場原預期向上修訂至3.2%。



●7月恒生指數夜期收報28,553點，跌5點，低水68點，成交26,541張。



●紐約期金收報每安士1,412美元，跌3.4美元或0.2%。



●紐約期油收報每桶59.43美元，升5美仙或0.1%。布蘭特期油收報每桶66.55美元，升6美仙或0.09%。



●英國富時100指數收報7,402點，跌14點或0.19%；法國CAC指數收報5,493點，跌7點或0.13%；德國DAX指數收報12,271點，升25點或0.21%。 https://bit.ly/2Lv5xhg



●歐元區6月份信心指數跌至近3年來最低水平，因貿易緊張局勢深化，以及對全球經濟前景變得更為謹慎，拖累企業和消費者信心。



●南岸賤賣24部勞斯萊斯還債。 https://bit.ly/31Uj9IS



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：十大屋苑上半年標青 太古城升價22%最勁

https://bit.ly/2Xw1lEH



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm