【股民熱話】半年結效應快過兼G20峰會殺到　一股不留？

今日就係6月港股最後一個交易日，「六絕月」之「絕」，主要體現在大市成交及投資者信心。如今整個市場都在駐足觀望中美元首在G20會面的結果，但似乎能簽得一份貿易協議的機會並不大。到底今日(周五)應該繼續持貨過假期，抑或趁半年結基金粉飾窗櫥效應，指數仍企在高位，沽貨清倉，甚至一股不留？



睇番6月至昨日為止，首5隻表現最好的藍籌股，其中4隻分別係舜宇光學(02382)、創科實業(00699)、申洲國際(02313)及萬洲國際(00288)，都是受累於5月中美貿易戰升級而股價大跌的藍籌股。這說明市場經已消化中美再重返談判桌的消息。若然兩國元首會面後，答案係繼續磋商，而沒有簽得一紙協議，港股回吐的機會頗大。



另一方面，若然爆冷，中美元首能簽一份意向協議，當然會是較理想的結果，則港股有機會上演「七翻身」，恒指反覆向上挑戰30,000點關，只是目前而言，這個可能性似乎不高。



如是者，到底應否清倉過長假？筆者的看法是，要避免持有衍生工具，一來輸時間值，二來博開單邊Double or Nothing，風險太高，跟過大海賭大細分別不大。至於是否需要一股不留，筆者認為並不盡然，畢竟影響股市的因素，不獨外部因素，待G20峰會過後，市場又會將焦點重新放在內部經濟數據。鑑於6月份兩地整體經濟情況並非如5月想像般差，後市有反覆但暫不用過於悲觀。



建議可避開手機設備、肉食及出口股等受貿易戰影響較直接的板塊，轉移視線至內需股。近日美團點評(03690)、安踏體育(02020)、恒安國際(01044)、石藥集團(01093)等表現均不俗。至於對貿易戰影響敏感度較高的中資金融股如券商股及內險股，起落都會較大，照計等長假後復市再順勢行動不會遲，暫宜避其鋒，寧買貴莫買錯。



東方產經專欄作者帥哥

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