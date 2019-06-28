新股專輯：百麗旗下運動服飾業務遞交上市申請

於2017年中退市的「中國鞋王」百麗(前上市編號：01880)，就分拆運動服飾業務滔搏國際在港上市遞交申請，聯席保薦人為美銀美林及摩根士丹利。



早於去年中已有消息傳出，百麗計劃分拆運動服子公司上市，集資額約10億美元(約78億港元) 。



據初步招股文件顯示，截至今年2月底止，滔搏透過零售網絡經營8,343家直營門店，擁有1,080名下游零售商，主要代理經銷運動品牌Nike、Adidas及PUMA等運動品牌產品。截至今年2月底止2019年度收入325.64億元人民幣(下同)，按年增22.65%，年度利潤亦增53.18%至21.99億元。



百麗多名主要管理層於2017年與高瓴資本及內地私募基金鼎暉投資合組財團，以約453億元私有化百麗，該公司於同年7月27日收市後撤銷上市地位。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

