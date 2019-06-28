亞洲股市：日股偏軟　衛采醫藥跌2%

亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段跌61點或0.2%，至21,276點。



板塊方面，能源股跌1.1%，工業股跌0.6%。個股中，衛采醫藥跌2%，野村、千葉銀行及昭和電工跌逾1%，日產汽車跌0.8%。



東芝跌0.3%。公司於三重縣四日市的工廠早前意外停電，最新披露大部分生產將在7月中旬恢復。



豐田升0.3%。公司計劃在印尼投資20億美元研發電動汽車，將以混合動力汽車為起點。



南韓首爾綜合指數微升1點或0.08%，報2,135點。韓國製紙漲3%，三星電子升0.8%，而京仁電子則跌3%。



澳洲悉尼普通股指數跌13點或0.2%，報6,729點。板塊方面，原材料及能源股齊跌1%。個股中，AVZ礦業跌逾3%，海聯旅遊跌2%。



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