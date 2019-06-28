港股考驗28500　騰訊友邦偏軟　三桶油跌幅擴大

港股輕微高開後隨即倒跌過百點，恒生指數失守28,500關。國企指數跌40點，主板成交超過110億港元。



友邦保險及騰訊齊跌0.8%拖低大市；滙豐控股跌0.4%；中國平安跌0.3%；工商銀行及建設銀行回軟。



三桶油跌幅擴大，中國海洋石油跌1.8%；中國石油及中國石化跌1.3%。跌得較多的藍籌還有中國旺旺、萬洲國際及中國生物製藥，跌幅1.5%至1.8%。





【09:21】友邦回軟 三桶油受壓

市場靜候中美元首於G20峰會會面成果，港股在6月最後一個交易日開市靠穩。恒生指數高開11點，報28,632點；國企指數高開15點，報10,912點。



藍籌股窄幅上落，恒安國際高開近1%表現最佳。申洲國際及中國旺旺跌1%及0.9%，是表現最差兩隻藍籌。



重磅股缺乏方向，中國平安升0.9%撐市；工、中、建三大內銀股升0.1%至0.3%。騰訊、香港交易所及滙豐控股靠穩；昨日創新高的友邦保險回軟，低開0.2%；中國移動跌0.1%。



三桶油全線下跌，中國海洋石油及中國石油跌0.7%；中國石化跌0.5%。



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