【即市分析】長假前板塊尋寶　押注…

東方產經專欄作者股博士：6月港股反彈，主要炒美國年內減息及中美貿易戰或有新發展等因素。接下來7月走向如何，邊個板塊吼得過？



內地科創板已正式開板，市場憧憬可望帶動投資氣氛，加上科創板容許符合標準的境外公司到內地上市，對內地資本市場開放亦有一定的積極意義，長遠可提振市場信心之餘又可以真正吸金。待短期外部因素短期有望明朗化下，A股市場氣氛有望逐漸回暖，可以留意中資券商股。(證券板塊表現：https://bit.ly/2lFjV86 )



中美貿易戰其中一個重要議題，正是內地加大對外開放金融市場。若中美元首會面有成果，相信少不得刺激A股的重大消息，若然自問對這個長周末的消息抱樂觀態度，中資券商股確是進取之選。



觀近期A股回穩，中資券商股亦確見有資金流入。中信證券(06030)、海通證券(06837)、中國銀河(06881)、HTSC(華泰證券)(06886)都有不俗的表現，而中信建投証券(06066)及招商證券(06099)反彈動力就相對較弱。建議重點關注中信証券及中金公司(03908)，若消息對辦，目標價重返次季高位。

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