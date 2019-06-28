樓價破頂：陳永傑料6月售價指數續創新高

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年5月份私人住宅售價指數創歷史過位，報396.8點，按月升約1.4%，已連漲5個月。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，受惠環球低息環境，及香港土地供應緊張，未能滿足市民龐大的住屋需求，5月份私人住宅售價指數升幅強勁。指數連續5個月漲幅已超出上年第四季約6%跌幅。他預計，美國聯儲局會在下半年減息一至兩次，而香港銀行也會跟減。



他更提醒，私人住宅售價指數有滯後，5月份升幅應該反映四月尾至五月的情況。他預計6月份指數仍會上升，但7月份則會在高位整固，整體下半年仍向上。



他補充，市民可入市買樓自住，因目前供樓息率逾兩厘，買抵過租。但若想買樓投資，就要小心，因中美貿易戰陰霾未散，且香港政府短期內都不會「減辣」，如果買就要預持貨三至五年。他續說，最近新界中小型樓盤供應多，對位於大圍及馬鞍山等地鐵沿線物業看高一線。



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