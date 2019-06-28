查史美倫：不會因單一事件交出上市審批權

今日(28日)有多達6隻新股掛牌，香港交易所(00388)主席查史美倫形容情況在各地都比較少，又透露香港今年上半市上市集資規模按年增長35%，當中超過50%是新經濟企業和生物科技公司，可見上市改革有成果。



關於廉政公署調查港交所一名前高層，她表示由於事件已進入調查程序，不能置評，但港交所正全力與有關部門合作，而該所也不斷檢討內部程序，不論有無此案發生都會，現在當然是焦點工作。



被問到港交所是否將上市審批的權力交給證監會，她表示不能單憑一件事就能作定論，雖然制度是要做得盡善盡美，但任何制度再完善都不能防止爛蘋果。



她沒有直接回應是否已制定機制，將來及早揪出有問題的人士，但重申港交所有機制檢視，有關工作會繼續進行。她又強調今次是個別事件而非制度出了問題，廉署現時的調查對象只是該已離職的高層，而不是港交所本身。



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