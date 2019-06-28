李小加拒評安樂工程是否適合上市　強調無「綠色通道」

日前有網民宣稱已去信香港交易所(00388)及香港證監會，質疑律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程不適合上市，並反對其上市。港交所行政總裁李小加今日(28日)上市儀式時不評論個別公司的事。



不過，當被問到有上市公司上市前2個財政年度派息逾12億港元，超過集資金額，沒有集資需要，港交所被質疑開了「綠色通道」。他明言「沒有綠色通道，也沒有紅色通道，也沒有甚麼任何色的通道」，通道只有上市科一條。不論是上市前派息還是甚麼，只要是法律允許，就一定符合港交所現有的規則，否則不被允許。



李續稱，「至於有人認為他這樣做不應該，他這樣做意味着甚麼，他只要是合法的......我們(港交所)不去追求你將來要幹甚麼，你有可能幹甚麼，你的動機是甚麼」，如果法律不禁止就沒有問題。



他又指，如果出現新的情況，法律應禁而沒禁，港交所不斷會有新的規則去修補漏洞。當公眾認為市場有問題需要糾正，例如一家公司上市就不能做某種事，港交所願意聆聽，該所有一系列修改規則的程序。



不過，他強調，一個制度有生命力和信譽的條件是不能隨便改，不能一有個別事件就立即改，因為很多事之所以發生都有其歷史背景，因此制度要慢慢改，「不能今天改一個東，明天改一個西，那這個制度就沒有公信力，這個制度也沒有可預見性」。



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