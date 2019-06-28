新股專輯：6新股掛牌　勛龍表現最標青

周五(28日)有6隻新股掛牌，場面熱鬧，但股價表現則各異。主要在內地從事設計、開發及製造定制模具的勛龍(01930)開報1.27港元，較招股價0.88元高44.3%，現價報1.06元，仍較招股價高約兩成，成交額4,780萬元。



背包及行李箱製造商及出口商植華集團(01842)開報0.54元，即市高位曾見0.67元，較招股價0.5元高34%，現價則報0.59元，較招股價仍高18%，成交額7,950萬元。



主要從事開發及生產鑄造產品及精密機加工零件的鷹普精密(01286)開報3.25元，較招股價3元高8.3%，現價報3.24元，成交額1.64億元。



主要從事製造與銷售定制工業電子零件及產品的途屹控股(01701)開報0.405元，較招股價0.52元低22%，現價報0.345元，較招股價低33%，成交額3,250萬元。



至於同日上市的銀濤控股(01943)開報0.41元，較招股價0.5元低18%，現價則報0.435元。而飛揚集團(01901)開報0.99元，較招股價1.05元低5.7%，現價報0.94元，成交額2,140萬元。



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