李小加：再好的制度也不能徹底杜絕「爛蘋果」

香港交易所(00388)行政總裁李小加回應該所一名前高層被廉政公署調查時表示，再好的制度也不能徹底杜絕「爛蘋果」，「爛蘋果在哪裏都會爛」，但他對現行制度自行清除「爛蘋果」的能力充滿信心，而對制度的檢討和完全「永遠都在路上」。



李又稱，一個員工不論離職與否，港交所都有權追究其任內的不當行為對公司造成的損失。如果投資者認為自己的損失是港交所批核上市所致，有機制可以提出申訴。



他認為，香港上市制度是非常好的制度，以披露為主，既按市場原則運行，也有很大權力制衡，而且清晰客觀，沒有太多人為裁決的空間，「沒有人有動力去行賄」。港交所上市科、上市委員會及香港證監會每年都會不斷檢討和修正上市條例。



對於有人說港交所作為上市公司，愈多公司上市愈好，李小加則認為，這說是不太了解港交所的業務模式。他指出，該所97%以上的收入都來自最大的500家上市公司，而最小的500至1,000家，收入貢獻只有約1%，但上市科的工作量幾乎都落在小企業。



因此，港交所如單純出於商業考慮，應該只做大型和中型公司的生意，而不應該做小公司的生意，但讓不同規模的企業在公平制度上市、支持小企業的發展是公眾利益，如果小企業只要能符合規則，港交所也必須服務它上市。港交所審批公司上市就像發出駕駛執照，不能說一家公司規模小，或將來可能做別的不好的事情，就不讓其上市。



當被追問自己在事件中的責任時，李表示，他只是招聘上市科主管戴林瀚，將來戴林瀚辭職他會參與物色其繼任人選，但會不參與上市科下屬員工的任何僱用。



他強調，不符合上市條件的公司上市，或符合上市條件的公司因為人為干預而不能上市無疑是大問題，但目前沒有發現有這些事，現有制度「沒有一個人能起到很大作用」。一家公司上市後出了問題，港交所也會要求其跟進甚至退市。



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