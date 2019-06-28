樓價破頂：5月大單位售價跑贏　細戶呎價創新高

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，截至5月份，實用面積1,075方呎以上大型私人住宅單位上揚幅度較理想，該類單位售價指數報338.9點，較4月上升約2.6%。今年首5個月漲幅約9.6%。



至於實用面積1,075方呎及以下中小型私人住宅售價指數則報399.6點，按月漲約1.37%；首5月累積上升約10.4%。



此外，據該署臨時數據，今年5月份，各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價全線上升，同時亦同創有紀錄最高，當中港島區按月漲幅最理想。該區細單位平均每方呎售價約17,793港元，較4月份上升2.7%，而以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約765萬元。港島區細戶上一個呎價高位，為去年7月錄得的平均每方呎約17,661元。



至於新界區同類單位平均呎價約13,771元，較4月份上升達約1.3%，同為有紀錄以來最高，去年6月的高位呎價約13,702元。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約592萬元。



九龍區細單位呎價都創新高。該區上月平均每方呎售價約15,043元，按月上調約0.99%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約646萬元。同區高位為今年4月份，呎價約14,895元。



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