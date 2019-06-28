異動股：獲大股東提私有化　亞洲衛星復牌急飆13%

亞洲衛星(01135)獲大股東溢價逾兩成提私有化建議，股價今早復牌後急升，即市創出9.41元的52周新高，現仍升13.1%報9.37元，成交額暫錄得3,870萬元，該股年初至今已累漲73%。



集團公布，由持有公司74.43%股權的大股東及要約人Bowenvale Limited，按每股10.22元作價提私有化建議，每股作價較停牌前交易日收市價8.28元溢價約23.43%，



待計劃生效後，亞洲衛星全部計劃股份將予註銷，並撤銷股份的上市地位。要約人有意在建議實施後維持集團的現有業務。



該公司表示，私有化的理由是其股份的流動性水平，不足以讓本公司借助其上市地位優勢在公眾股本市場集資，因此維持本公司於聯交所上市地位所需之相關成本可能不再物有所值。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

