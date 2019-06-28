特朗普：將與日本及印度達成大交易

中美元首在二十國集團(G20)峰會會面前夕，外電引述美國總統特朗普表示，將與日本和印度達成非常大的交易。



特朗普和日本首相安倍晉三確認雙方有意深化並擴大美日聯盟在全球的合作，包括採取措施維持聯盟的技術優勢，並加強保護敏感資訊和技術共享的系統。



另外，白宮指美日兩位領導人還討論了正進行的美日雙邊貿易談判，並重申致力於在北韓和伊朗等安全挑戰方面的協調等。



報道指，安倍向特朗普提供了一份日本投資最新名錄的文件，列出在美國設廠的日本公司。據該文件，日本在短短1個月內就增加了5項在美國的投資，包括在肯塔基州、密歇根州、亞拉巴馬州各有1個項目，以及2個位於田納西州的項目。



印度方面，特朗普指，雙方將商討貿易、華為和印度如何融入等問題；揚言在貿易、製造業方面會與印度一起做出一些大事；並指與印度的關係從來沒有這麼好過。



印度總理莫迪表示，由於這次會晤有時間限制，雙方將主要討論4個議題，包括伊朗、5G通訊網絡、雙邊關係和防務問題。



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