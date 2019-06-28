新股專輯：飛揚國際指經濟波動對旅遊業影響不大

6隻新股同於上半年最後一個交易日登場，其中飛揚國際(01901)董事長兼行政總裁何斌鋒稱，受惠內地居民收入增加，外出旅遊已經成為剛需消費，相信旅遊業受經濟波動的影響不大。



該公司專注華東地區日本旅遊服務，是次上市引入縱橫遊(08069)為基礎投資者，他透露，雙方10月會推行系統性合作計劃，利用縱橫遊已有的日本中高端旅遊資源，將更多華東消費者帶到日本旅行。



至於人民幣貶值對行業影響，他指觀察過往數據未有發現太大影響，主因旅遊產品單價不高，「旅客心理上覺得1.4萬或1.5萬元沒有太大差別」，認為更重要是產品的性價比。他又指，過去3年家庭式小團化等旅行團大受歡迎，預料2至3年將迎來爆發性增長。



問及中美貿易戰影響，鷹普精密工業(01286)主席兼行政總裁陸瑞博指自己「沒有特別擔心」，因為客戶依賴度高，去年度有三分之二關稅由客戶承擔，相信成本可轉嫁。



陸表示，6月為止，美國政府已公布五輪產品豁免清單，當中第4、5輪均有涵蓋旗下產品，現正與美國法律顧問團隊合作，探討如何退回已繳付的關稅。



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