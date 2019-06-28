港元拆息︰隔夜息飆至2.97厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2.97厘，再度逼近3厘水平，而對上的高位為4月11日的3.34071厘。



至於1星期拆息則回落，跌穿3厘，至2.76厘；與樓按相關的1個月期回落至2.53厘，終止六連升；3個月期降2.45厘。



28/6/2019

隔夜 2.97357厘

1星期 2.76393厘

2星期 2.50000厘

1個月 2.53107厘

2個月 2.45893厘

3個月 2.45648厘

6個月 2.40400厘

12個月 2.40661厘



27/6/2019

隔夜 2.56137厘

1星期 3.02000厘

2星期 2.66214厘

1個月 2.54929厘

2個月 2.47393厘

3個月 2.46643厘

6個月 2.41214厘

12個月 2.40839厘



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