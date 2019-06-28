港元拆息︰隔夜息飆至2.97厘
2019年06月28日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2.97厘，再度逼近3厘水平，而對上的高位為4月11日的3.34071厘。
至於1星期拆息則回落，跌穿3厘，至2.76厘；與樓按相關的1個月期回落至2.53厘，終止六連升；3個月期降2.45厘。
28/6/2019
隔夜 2.97357厘
1星期 2.76393厘
2星期 2.50000厘
1個月 2.53107厘
2個月 2.45893厘
3個月 2.45648厘
6個月 2.40400厘
12個月 2.40661厘
27/6/2019
隔夜 2.56137厘
1星期 3.02000厘
2星期 2.66214厘
1個月 2.54929厘
2個月 2.47393厘
3個月 2.46643厘
6個月 2.41214厘
12個月 2.40839厘
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