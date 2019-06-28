港元拆息︰隔夜息飆至2.97厘

2019年06月28日 11:20
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至2.97厘，再度逼近3厘水平，而對上的高位為4月11日的3.34071厘。

    至於1星期拆息則回落，跌穿3厘，至2.76厘；與樓按相關的1個月期回落至2.53厘，終止六連升；3個月期降2.45厘。

    28/6/2019
    隔夜 2.97357厘
    1星期 2.76393厘
    2星期 2.50000厘
    1個月 2.53107厘
    2個月 2.45893厘
    3個月 2.45648厘
    6個月 2.40400厘
    12個月 2.40661厘

    27/6/2019
    隔夜 2.56137厘
    1星期 3.02000厘
    2星期 2.66214厘
    1個月 2.54929厘
    2個月 2.47393厘
    3個月 2.46643厘
    6個月 2.41214厘
    12個月 2.40839厘

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