保監局：向持牌保險中介人施加罰款指引 　9月23日生效

保險業監管局(保監局)今日(28日)就《保險業條例》(第41章)之下的《有關向受規管人士行使施加罰款權力的指引》(《指引》)發表諮詢總結，於新保險中介人法定規管制度在2019年9月23日實施時生效 。



該《指引》建議罰款應該有效、相稱而公平。保監局在決定是否施加罰款及罰款金額時，會考慮有關個案的所有情況及相關因素，包括該行為的性質、嚴重性及影響；有關人士自該行為被發現以來的表現；以及其紀律處分和合規紀錄等。



保監局在制定《指引》期間，積極與保險從業員及自律規管機構溝通，公眾諮詢於去年10月26至12月27日進行，回應者普遍歡迎為業界引入統一的罰款標準以保障投保人，並支持保監局的政策，可公布向受規管人士施行罰款的決定。因持牌保險中介人進行的受規管活 動範圍廣泛，保監局認為在考慮每宗個案獨有的事實及情況後釐定公平及相稱的罰款，是較合適的做法。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

