【專家樓評】陳坤興：啟德賣地理想　後市仍樂觀

受中美貿易戰以至本地政經局勢變化，樓市曾經歷短暫的「小休」，近日又再度活躍起來。



新盤市場回復熱鬧的同時，剛剛截標的啟德跑道區臨海住宅地皮，最終由華潤置地及保利置業聯手，以129.16億港元高價投得，樓面呎價高達18,000元，連同利息及建築成本，相信日後項目開售呎價勢必超越3萬元，反映發展商對後市依然審慎樂觀。



雖然剛售出的啟德地皮，樓面呎價較上月毗鄰地皮的賣出價稍為回落約8%，不過成交價仍然貼近市場預期上限，反映發展商買地意欲仍然熾熱。主要因為今年上半年整體新盤交投持續活躍，期內發展商合計售樓收益接近1,300億元，較去年下半年的1,000億增加30%，發展商賣樓豐收自然積極買地補充土地儲備。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



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