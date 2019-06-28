人民幣Hibor：隔夜息漲至2.09厘　在岸價高見6.86

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至2.09厘；1及2星期、1及2個月拆息由2.53至2.94厘。3、6及12個月拆息介乎3.07至3.2厘。



28/6/2019

隔夜 2.09867厘

1星期 2.53317厘

2星期 2.66350厘

1個月 2.88733厘

2個月 2.94767厘

3個月 3.07133厘

6個月 3.12167厘

12個月 3.20667厘



27/6/2019

隔夜 1.72733厘

1星期 2.56100厘

2星期 2.74067厘

1個月 2.87833厘

2個月 2.95033厘

3個月 3.06933厘

6個月 3.11767厘

12個月 3.20167厘



人民幣兌美元反覆走，離岸人民幣(CNH)由6.8705，回落至6.8792，最新報6.8743；在岸人民幣(CNY)亦由6.8817，回升至6.8673，最新報6.8735。



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