【午市重點睇】港元又呈強　金價高見1424美元

●二十國集團(G20)峰會今日(28日)開幕，市場觀望中美元首將於明日會晤，美匯指數企96.1；圓匯報107.6；歐元兌美元處1.136；英鎊報1.267。港匯強見7.8079。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價高見1,424美元，布油徘徊66.1美元，紐油報59.13美元。道指期貨升38點。



●港股考驗28,500點關，恒生指數半日跌161點或0.56%，報28,460點，騰訊、友邦偏軟。https://bit.ly/2XDiFYg

-利豐中途停牌，涉須予披露交易。

-異動股：獲大股東提私有化，亞洲衛星復牌急飆13%。

-6新股掛牌，勛龍表現最標青。

-新股百麗旗下運動服飾業務遞交上市申請。



●【即市分析】

-後市難料，繼續留守避險股。https://bit.ly/2X9V0iR

-5G概念可捧，博鐵塔衝頂。https://bit.ly/2XecUAN

-長假前板塊尋寶，押注… https://bit.ly/2xgyUvN



●A股快報：創指跌逾1%，油及地產股拖低大市。https://bit.ly/2YkldHQ



●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/31T7OZH



●差估署：5月私宅售價指數續升1.4%，再創歷史新高！https://bit.ly/2XFdOpm

-樓價破頂：5月大單位售價跑贏，細戶呎價創新高。



●公司業績：

-力寶華潤全年虧損收窄至7823萬元，連特息共派2.5仙。

-力寶全年轉蝕1.12億元，末期息5仙。

-四洲集團全年少賺91%，末期息6.5仙。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至2.97厘，再度逼近3厘水平；1個月期回落至2.53厘，終止六連升。



●人民幣中間價上調31點子，報6.8747，較上日開市價上調31點子，終止4連跌。



●人行連續5日不進行逆回購操作。



●特朗普：將與日本及印度達成大交易。



●日本5月失業率2.4%，符預期。



●比特幣急挫逾一成，曾跌穿1.1萬美元關。



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