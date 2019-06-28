樓價破頂：萊坊料下半年有機會調整約5%

差餉物業估價署公布，今年5月私人住宅售價指數報396.8點，按月續升約1.4%，連漲5個月，並創歷史新高。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，雖然指數破頂，但與預期相約，估計之後樓價相對平穩。以近日社會環境及市況計，估計未來1至2個月指數可能會開始向下調整或升幅收窄，而下半年購買力主要集中在1,000萬港元以下的「中小型單位」。他又預計，未來3至6個月中價樓的成交減少，中產人士在入市可能會因多項不穏定因素而減慢。



他續稱，成交量在7月中後有望回升，發展商亦會加快推盤，但估計以上車盤及中小型單位為主。未來數個月一手表現仍會比較突出，佔整體成交約三成至四成。他預期今年下半年住宅交投會較上半年低，全年一手及二手成交量約5.8萬至6萬宗，較之前估算6萬至6.2萬宗為低。



他又認為，下半年樓市會比較波動及有機會向下調整約5%。租金回報率會仍然維持在低水平。



雖然許多因素會影響樓市表現，如政府政策、外圍經濟及政治、息口走勢、住宅供應、香港經濟表現等。但他估計今年樓市的最终表現取決於中美貿易摩擦及香港的經濟及社會情況。這兩個因素會直接影響股市表現及買家入市意欲。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/