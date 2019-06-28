【瑞通推介】恒指美團江銅輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望中美元首在二十國集團(G20)峰會上能否達成貿易協議，美股隔晚好淡爭持。道指收報26,526點，跌10點。



恒指周四(27日)顯著上升，以全日高位28,621點收市，升399點或1.42%，重上50天以及100天線。周五(28日)早段調整逾100點，於28,500點之下整固。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾8,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,800萬元，反映投資者續趁升市部署淡倉看跌。周四其牛證街貨重貨區為收回價27,700至27,799點，而熊證街貨重貨區為收回價28,628至28,699點。



有報道傳有意於香港作第二上市的阿里巴巴，在港集資規模由早前傳出的200億美元，降至100億美元。受港股上升帶動，香港交易所周四以全日高位277元收市，升幅1.39%，周五早段則隨市略為回軟，於275元水平整固。後市留意能否突破近期兩度升見的279元高位。市場預期第3季北水將可買賣香港上市的同股不同權股份，或有利推升港股交投。周四有逾120萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。



聯儲局的減息預期拖低美匯，推動資源價格向上。另外，恆邦股份控股股東變更為江西銅。江銅近日反覆上升，已重上多條移動平均線，周四股價升逾1%，逼近1個月高位。股份周五除淨，早段逆市升約2%，於10.5元附近徘徊。周四有逾20萬元淨流入其好倉。



獲券商唱好的美團點評周四抽升逾6%，高位逼近68.95元，為去年10月以來高位，14日RSI已進入超買水平。該股周五早段一度破位，高開於69元之上，其後升勢回順，於69元樓下爭持。周四有近70萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(26394)，行使價29,600點，2019年11月到期，實際槓桿13.1倍。輕微價外、中短期沽證(19362)，行使價27,000點，2019年9月到期，實際槓桿15.1倍。



港交所貼價、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿11.3倍。輕微價外、中短期沽證(16662)，行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿9.2倍。



江銅貼價、中短期購證(18396)，行使價10.8元，2019年12月到期，實際槓桿4.3倍。



美團輕微價外、中年期購證(20429)，行使價80元，2020年2月到期，實際槓桿4.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(68371)，收回價27,820點，槓桿比率38倍。熊證(67823)，收回價29,090點，槓桿比率33.5倍。



港交所牛證(59425)，收回價258.1元，槓桿比率13.1倍。熊證(60390)，收回價287.9元，槓桿比率16.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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