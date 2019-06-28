【高盛推介】資金部署小米好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周四(27日)收市報10港元，為上月22日後首次突破10元水平收市。周五(28日)早段低見9.94元後隨即反彈，最高見10.38元，為1個月高位。



公司周四透過聯交所回購249.8萬股，涉資約2,500萬元。而今年內公司已共回購9,294.78萬股，佔已發行股本0.39%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期小米認購證出現日買日賣的情況，當中周三(26日)錄得約220萬元資金流出，周四則錄得約70萬元資金流入。進而觀察周五即市資金流向，亦見資金繼續流入認購證。



投資者如看好小米，貼價的選擇可留意價外幅度約4%，年期約5個月的購證(19802)，行使價10.68元，2019年11月27日到期，實際槓桿5倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。



此外，投資者亦可留意另一隻價外幅度約11%，年期超過6個月的低面值價外購證(16510)，行使價11.4元，2020年1月13日到期，實際槓桿5倍，低面值價外、7隻類近條款產品中，槓桿最高。



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