【即市分析】後市難料　繼續留守避險股

東方產經專欄作者HS哥：近期投資市場都係冇乜方向，一時話中美元首會面難達成貿易協議，一時又話美方開始示好，到底長假後會開邊瓣？



筆者認為，當下消息好壞難辨，短炒仲係要打醒十二分精神。好似近期市傳有美企繞過政府制裁恢復向華為供貨，手機、晶片及5G概念股如中國鐵塔(00788)、中興通訊(00763)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)紛紛回勇，惟若然一旦中美會談後，結論係美國向餘下三千億美元中國商品加徵關稅，睇怕呢堆股份又會再首當其衝。



所以，呢啲市況之下，最好都係避開受貿易戰影響的相關板塊，暫時停泊喺具防守性的避險股份，如中電(00002)、香港中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)。反正後市若大跌，呢類股反而有避險需求；若然後市上升，呢類股表現亦唔會太差。等後市逐步明朗化再檢討策略，畢竟魚缸風大雨大，保本最重要！

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