【大行報告】六福績後受壓　大行看法各異

六福集團(00590)昨日(27日)收市後公布截至3月底止全年業績，期內多賺9%至14.93億港元；每股盈利2.54元，派末期息0.6元，全年共派股息每股1.15元，派息比率45%。股價今早受壓，現跌3.7%報24.45元。



績後多間大行發表報告，滙豐研究認為六福不論在估值及盈利均缺乏方向，但仍相信公司派息穩定，維持其「持有」評級，目標價由25.3元降至23.4元。



該行指，近日金價上升，金飾銷量會受負面影響；因金價走勢及訪港澳的內地旅客前景均不穩定，預期公司盈利透明度維持低迷。



另外，花旗認為，該公司業績較該行預期為佳，主因收入及毛利率均高於預期。展望未來，管理層期望2020財年收入及純利增長持平，並預期長期毛利率會維持在一個穩定水平。



花旗將其2020至2021財年純利預測上調15%至17%，目標價由32.6元上調至33.2元，重申其「買入」投資評級。

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