樓價UPDATES：睇淡後市？買家付辣稅沽貨損手

二手業主急出貨，買家願付辣稅都要損手。各區最新成交《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌太古城6月暫錄得50宗租賃成交，平均實用呎租約44港元，其中華山閣中層G室，實用面積685方呎，三房間隔，6月中叫租3.2萬元，最終以3.05萬元租出，實用呎租45元。



●鰂魚涌太古城啟天閣高層G室，實用面積680方呎，三房間隔，獲租客以3萬元租入，實用呎租約44.1元。



●鰂魚涌康怡花園J座低層11室，實用面積約835方呎，三房連一套間隔，享園景，去年4月以1,690萬元放售，累減198萬或約12%，以1,492萬元沽出，實用呎價約17,868元。



●西半山金帝軒高層B室，實用面積439方呎，三房間隔，以2.55萬元租出，實用呎租58元。



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新界區



●元朗RESIDENCE譽88第2座低層D室，實用面積519方呎，兩房間隔，議價後以580萬元成交，實用呎價11,175元。原業主於2017年12月以586萬元買入，持貨1年多，因私人理由急於賣樓，原本叫價650萬元，包額外印花稅，買賣雙方最終達成協議，辣招稅由買家負責，涉及約58萬元，業主帳面仍要微蝕6萬元。



●天水圍栢慧豪園6月至今，暫時錄得13宗成交，較上月全月多2宗，平均實用呎價約12,091元，按月則輕微回落1.6%。其中2座高層B室，實用面積502方呎，兩房間隔，獲買家以638萬元承接，實用呎價12,709元。



●天水圍栢慧豪廷9座高層H室，實用面積677方呎，套三房房間隔，成交價806萬元，實用呎價11,905元，新買家為區內家庭客。



●大圍金禧花園2座低層D室，實用面積約340方呎，兩房一廳間隔，原業主於4月以650萬元放售，經議價後，減價15萬或約2%，以635萬元沽出，實用呎價約18,676元。



●沙田第一城39座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，終以1.4萬元獲買家承租，實用呎租約46.1元。



●沙田河畔花園C座中層2室，實用面積269方呎，兩房間隔，議價後以503萬元轉售，實用呎價18,699元。



●馬鞍山翠擁華庭3座中層C室，實用面積816方呎，套三房間隔，開價約980萬元，議價後減價10萬元，以970萬元易手，實用呎價11,887元。



●粉嶺牽晴間1座中層D室，兩房間隔，以568.8萬元易手，實用面積384方呎計，折合呎價14,813元。



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