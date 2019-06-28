【即市分析】聯塑破位追唔追得過？

東方產經專欄作者帥哥：近期市場都係炒氣氛，不過部分個股就繼續跑贏大市。中國聯塑(02128)近月勢頭唔錯，即市再現大陽燭確認向上破位，加上有大行出報告唱好增強資金押注信心，值得高度關注。



先聽大行睇法，摩根士丹利首予聯塑「增持」的投資評級，該行預期內地地產項目完成量加快，估計19至21年完成量分別升9%、6%及5%，再考慮到基建推動變相利好聯塑前景，估計其19至21年純利增長可分別增20%、17%及15%。另外，該行認為聯塑股息率高，現達6.3%，亦比同業為佳，目標價睇7.5元。



策略上，集團現價住績市盈率約6倍，息率4.8厘，估值尚算吸引。近幾日股價上破4月至今的巨大阻力5.7元水平後，上升動力增加，MACD牛叉擴闊，9日RSI為82進入超買區，成交增加配合升勢，走勢利好，短期可候其回調至5.8至6元水平低吸，上望7元關，跌穿10日線約5.5元止蝕。

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